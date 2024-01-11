رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق بورسعيد بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتجميل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق بورسعيد منطقة العبور.

وقام قسم الحدائق والمتنزهات، بزراعة 1200 شتلة من الزهور والنباتات تقدر ب 1300 متر تقريبًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب شبكة ري للمسطح الأخضر بالجزيرة الوسطى.

وشملت أعمال رفع الكفاءة تركيب بلاط مزايكو على جانبي الطريق بمساحة ٢٥ متر؛ وذلك لسهولة حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للطريق لكونه من أهم طرق ومداخل الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع كفاءة الطرق الرئيسية والميادين العامة والمتنزهات والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة الإسماعيلية.