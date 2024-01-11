سجل الجودو المصري نجاحا جديدا من خلال صدور قرار من الاتحاد الدولي بتعيين مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري في لجنة التطوير، وهي واحدة من أهم اللجان التابعة للاتحاد الدولي.

ويأتي قرار الاتحاد الدولي ليضيف إنجازا جديدا للجودو المصري، ويؤكد على ثقة المؤسسات الدولية في الكوادر المصرية وقدرتها على إنجاز المهام بشكل مميز.

ومن جانبه قال مرزوق علي، أن قرار الاتحاد الدولي هو دلالة جديدة على ثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري ورئيسه، وتقديرا منه لحجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة على جميع المستويات.

وأكد مرزوق، أن لجنة التطوير هي واحدة من أهم لجان الاتحاد الدولي ولها مهام كبيرة وتتعامل مع كل الاتحادات الوطنية في دول العالم المختلفة، ولها دور مؤثر في تطوير اللعبة بشكل عام.

ووضع اتحاد الجودو خطة طموحة هدفها صنع وخلق الكوادر القوية والسيطرة على المناصب الدولية والقارية، وهو ما سيلقي بظلاله على الاتحاد المصري والجودو المصري بشكل عام.

وجاء خطاب الاتحاد الدولي كالتالي:

إلى: السيد مرزوق علي أحمد

رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو

بودابست، 10 يناير 2024

عزيزي السيد مرزوق،

أتمنى أن تجدك هذه الرسالة بصحة ومعنويات جيدة

يسعدني إبلاغك أنه اعتبارًا من بداية يناير 2024، تم تعيينك في منصب

مفوض لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للجودو.

وأنا اثق في أن خبرتك وتجربتك ستقدم مساهمة فعاله في الأنشطه القادمة للجنة.

سوف نوافيكم قريبًا بالمعلومات المتعلقة بأنشطة و مهمة لجنة التطوير.

أتمنى لكم حظاً سعيداً و نجاحاً متواصلاً في مساعيكم في هذه اللجنة، و أتطلع إلي مواصلة التعاون المثمر.

مع أطيب تحياتي وتمنياتي بالصحة

ماريوس ڤايزر

رئيس

الاتحاد الدولي للجودو

مرزوق علي مفوضًا للجنة التطوير بالاتحاد الدولي للجودو

سجل الجودو المصري نجاحا جديدا من خلال صدور قرار من الاتحاد الدولي بتعيين مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري في لجنة التطوير، وهي واحدة من أهم اللجان التابعة للاتحاد الدولي.

ويأتي قرار الاتحاد الدولي ليضيف إنجازا جديدا للجودو المصري، ويؤكد على ثقة المؤسسات الدولية في الكوادر المصرية وقدرتها على إنجاز المهام بشكل مميز.

ومن جانبه قال مرزوق علي، أن قرار الاتحاد الدولي هو دلالة جديدة على ثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري ورئيسه، وتقديرا منه لحجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة على جميع المستويات.

وأكد مرزوق، أن لجنة التطوير هي واحدة من أهم لجان الاتحاد الدولي ولها مهام كبيرة وتتعامل مع كل الاتحادات الوطنية في دول العالم المختلفة، ولها دور مؤثر في تطوير اللعبة بشكل عام.

ووضع اتحاد الجودو خطة طموحة هدفها صنع وخلق الكوادر القوية والسيطرة على المناصب الدولية والقارية، وهو ما سيلقي بظلاله على الاتحاد المصري والجودو المصري بشكل عام.

وجاء خطاب الاتحاد الدولي كالتالي:

إلى: السيد مرزوق علي أحمد

رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو

بودابست، 10 يناير 2024

عزيزي السيد مرزوق،

أتمنى أن تجدك هذه الرسالة بصحة ومعنويات جيدة

يسعدني إبلاغك أنه اعتبارًا من بداية يناير 2024، تم تعيينك في منصب

مفوض لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للجودو.

وأنا اثق في أن خبرتك وتجربتك ستقدم مساهمة فعاله في الأنشطه القادمة للجنة.

سوف نوافيكم قريبًا بالمعلومات المتعلقة بأنشطة و مهمة لجنة التطوير.

أتمنى لكم حظاً سعيداً و نجاحاً متواصلاً في مساعيكم في هذه اللجنة، و أتطلع إلي مواصلة التعاون المثمر.

مع أطيب تحياتي وتمنياتي بالصحة

ماريوس ڤايزر

رئيس

الاتحاد الدولي للجودو