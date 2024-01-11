محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز "الكيلو ٢" التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي يتم إنشائها بناء على تصديق محافظ الإسماعيلية للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالقرية.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن مشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى، يمتد بطول ١٠ كيلومتر خطوط انحدار، وغرفة تجميع رئيسية تعمل من خلال عدد ٢ طلمبة رفع؛ للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، مضيفًا يتم الاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري والطرق الرئيسية المتفرعة منه، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، وربطها بمحطة المياه العكرة.

وأكد على تكليف محافظ الإسماعيلية لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة بعمل مقايسة لاستكمال باقي التوسعات بقرية الحجاز، باعتبارها امتداد عمراني لمدينة الإسماعيلية، وتقع في الحيز العمراني لمركز ومدينة الإسماعيلية، مختتمًا تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع في مرحلته الأولى ٣٤ مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية، ومن المنتظر أن تنتهي الأعمال في ٣١ مارس القادم.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، مشددًا على ضرورة إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها بالإضافة للوحة التحكم الكهربائية حفاظًا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.

وكانت الأعمال قد بدأت بشكل فوري في شهر مايو ٢٠٢٣، والتي بدأت بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد؛ ومن ثم بدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣.