خطة تدريبية لأفراد المجتمع تضم 9 برامج توعوية بجامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على التدريب المستمر لأفراد المجتمع، من أجل تنمية القدرات، ورفع كفاءة العاملين، وإعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لمواكبة تطورات العصر، واحتياجات سوق العمل، وإعداد قيادات إدارية مزودة بالمعارف والمهارات المختلفة.

وتضم الخطة التدريبية 9 برامج في مجالات متنوعة، منها 7 برامج خلال شهر فبراير القادم هي"الحد من انتشار الأمراض المعدية وإدارة الأوبئة" يومي السابع والثامن من فبراير" النزاهة والشفافية في إدارة المؤسسات" يومي الثاني عشر، والثالث عشر من فبراير" فن التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة للعاملين بالتربية والتعليم والأجهزة الحكومية" يومي الرابع عشر والخامس عشر من فبراير"حصوات الكلى وطرق الوقاية منها" يومي الثامن عشر، والتاسع عشر من فبراير"أساليب التعامل مع ذوي الهمم مع توفير الرعاية والتأهيل لهم"، يومي 21، 22 فبراير.



"آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات"، يومي25، 26فبراير" تقدير الذات والثقة بالنفس"، يومي

28 ،29 فبراير.

وخلال مارس 2024 - يتم تنفيذ برنامجي" الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم" يومي

4، 5مارس القادم، و" المرأة القائدة وصناعة التغيير الإيجابي" يومي

6، 7 مارس.

تقام البرامج التدريبية بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين بكليات الطب، التربية، الآداب والعلوم الإنسانية، معهد الدراسات الأفروآسيوية، ومركز تنمية الموارد البشرية.

ويشرف على تنفيذها المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.