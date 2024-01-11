تمهيد الطرق ودعم منظومة الإنارة بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة، وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة؛ لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع، وذلك فى إطار الإرتقاء بمنظومة النظافة ، وتجميل الشوارع والميادين ، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم، ففي الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – مطاى – ديرمواس)، تم رفع المخلفات من أحياء وسط وشمال مدينة المنيا ونقل المخلفات إلى مقلب دمشير، وتم قص وتهذيب وتقليم الأشجار في شوارع ( طه حسين – عدنان المالكى – كورنيش النيل – شارع مصر بدماريس)، اعمال النظافة ورفع المخلفات بمجلس قروى بنى محمد سلطان في ، ( ماقوسة - كدوان - طريق القاهرة - اسوان الزراعى )، وتمهيد الطريق بترعة النسوان وما حولها .

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، الجهود اليومية في تنظيم حملات لرفع المخلفات بالأحياء الأربعة بالمدينة ، (شرق ، وغرب ، وجنوب ، وشمال) حيث تم رفع القمامة من نقط تجميعها ، ونقلها إلى المقلب العمومى ، وكذلك قص وتهذيب الأشجار الكبيرة بطريق القاهرة - أسوان الزراعي ، وتهذيب الحشائش بحديقة ميدان الشهيد بمدخل مطاي الشمالي وبالطريق ، وري الحدائق العامة والأشجار المزروعة بالطريق الدائري، وكذلك استكمال دهان البلدورات بشارع بورسعيد ، وتمهيد وتسوية طريق السوق وطريق المحدة وشارع الحمام وشارع المدافن بحي غرب، ورفع مخلفات تهذيب الأشجار بالتعاون مع الحملة الميكانيكية ، وقري ( تل بني عمران - بني حرام - دلجا) بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي، وتم تركيب و صيانة ما يزيد عن 25 كشاف بأعمدة الإنارة العامة ، بمدافن قرية الناصرية ، والتي تخدم قرية الناصرية وتوابعها، وتمهيد وتسوية طرق دلجا وتل بنى عمران .

وفى مراكز ( مغاغة – بنى مزار - سمالوط ) شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة ، بأحياء شرق وغرب المدينة من نقاط التجميع الرئيسية بشوارع الأحياء ، ونقلها للمقلب العمومى، كما قامت الوحدات المحلية بأبو جرج وشلقام وصندفا ، بأعمال النظافة ورفع المخلفات بقرية شلقام ، وطريق المحيط ، وطريق اعطو ، وقرية صندفا ، وطريق صندفا ساقولا ،ـ وقرية أبو جرج ، وصفط، وتم رفع كفاءة طريق اعطو وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة مغاغة ، نظمت الوحدة المحلية بطنبدى حمله نظافة ، للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي، وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين ، استهدفت الحملة الطريق الدائري ، وقرية اشنين ، وعزبة النبورة ، وطريق عزبة عبدالهادى ، وتم نقل المخلفات الي الظهير الصحراوى.

وفي صعيد متصل كثفت الوحدة المحلية بميانة ، أعمال النظافة وتمهيد الطرق ، واستهدفت الحملة الطريق الدائرى ، ومدخل اطنيه ، وطريق ملاطيه .

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، جهودها في منظومة النظافة ، حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة ، ورفع نقاط تجميع القمامة بالشوارع والطرق بقرى المركز .