نصائح لتجنب حوادث السير أثناء هطول الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، التي من المتوقع أن تمتد إلى مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى.

وتوقعت الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار على البلاد حتى يوم الإثنين القادم، مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح مابين 3 لـ 4 درجات.

وتشهد تلك الأجواء غير المستقرة من الطقس، حالة من التكدس بالطرقات نتيجة سقوط الأمطار، لذا ينبغي على قائدي السيارات اتباع بعض النصائح والإرشاد للحفاظ على السلامة وتجنب التعرض للحوادث.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نصائح وإرشادات لتجنب الحوادث أثناء هطول الأمطار.

السير بسرعة منخفضة.

السير وسط الطريق بعيدًا عن لوحات الإعلانات.

التحكم في عجلة القيادة لعدم الإنزلاق أثناء هطول الأمطار.

ترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارات الموجودة على الطريق.

استخدام مساحات المياه لتنظيف زجاج السيارة باستمرار من الأمطار.

تجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ لعد انزلاق السيارة.

التأكد من جودة وسلامة الفرامل والإطارات ومنسوب المياه بالسيارة قبل التحرك بها.