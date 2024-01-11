مدبولي يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة

خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة بطول 60 كم.



وأشار وزير النقل إلى أن هذا الطريق يعد محورًا مهمًا يربط بين العديد من مناطق التنمية، على رأسها موانئ السخنة والأدبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا أن مشروع التطوير يستهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق بزيادة عرض الطريق وحاراته، وفصل مسار الشاحنات عن السيارات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية أعلى مزلقانات السكة الحديد لإلغاء تقاطع مع خط السكة الحديد، كما يتكامل المشروع مع القطار الكهربائي السريع ومخطط مدينة السويس الجديدة.

معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق

وتابع رئيس مجلس الوزراء تقدم معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق ليصبح بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه منها 3 حارات للنقل الثقيل، ورصف خرساني، بإجمالي عرض 56 م وجزيرة وسطى بعرض متغير.

وأوضح المهندس أحمد الطحان، رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشرة بجنوب سيناء بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن المشروع يشمل 42 عملا صناعيا، تتضمن 3 كباري علوية ( كوبري القطار السريع – كوبري ميناء السخنة – كوبري مزلقان الأدبية)، بجانب 10 أنفاق دورانات للخلف، و29 بربخا.