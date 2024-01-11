الخميس 11 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 135 مخالفة تموينية في حملات بأسواق المنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية ، شملت مفتشي التموين والرقابة التموينية وشرطة التموين ، وذلك للتأكد من جودة المعروض مكن المنتجات الغذائية ومراقبة الأسعار .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تمكن الحملات التموينية من ضبط 135 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول ، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ، ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات التموينية المكبرة ، عن ضبط 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات -توقف عن العمل – تصرف وتجميع -أخري مخابز)، و13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من الثمن - منتجات مجهولة المصدر - ذبح خارج المجازر - عدم وجود شهادة صحية)، بالإضافة ، إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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