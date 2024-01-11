ضبط 135 مخالفة تموينية في حملات بأسواق المنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية ، شملت مفتشي التموين والرقابة التموينية وشرطة التموين ، وذلك للتأكد من جودة المعروض مكن المنتجات الغذائية ومراقبة الأسعار .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تمكن الحملات التموينية من ضبط 135 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول ، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ، ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات التموينية المكبرة ، عن ضبط 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات -توقف عن العمل – تصرف وتجميع -أخري مخابز)، و13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من الثمن - منتجات مجهولة المصدر - ذبح خارج المجازر - عدم وجود شهادة صحية)، بالإضافة ، إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.