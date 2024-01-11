روشتة نصائح للوقاية من مرض الربو

الربو.. يعاني العديد من الأشخاص خلال فصل الشتاء من مرض الربو والذي يعد أحد الأمراض شيوعًا لدى الأطفال، وغالبًا ما يكون الربو التحسسي موسميًا لأنه يظهر مع الحساسية الموسمية ويحدث نتيجة التعرض لمسببات الحساسية.

فصل الشتاء

قد يكون فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو؛ حيث يمكن أن تزيد أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة.

كما يعد الهواء البارد والجاف والتغيرات المفاجئة في الطقس أحد أسباب حدوث تهيج في الشعب الهوائية.

ويحدث الربو نتيجة تضييق الشعب الهوائية وزيادة الإفرازات المخاطية، مع تقلص في العضلات وتضيق في القصبات الهوائية، مسببًا ضيقًا في التنفس مع وجود صفير وسعال بشكل متكرر.

وتزداد أعراض الربو هذه سوءًا أثناء الليل، أو في الصباح الباكر، أو عند القيام بأي مجهود

ولكن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لمرضى الربو:

الإلتزام بتناول دواء الربو الخاص كما هو موصوف ؛ لتقليل فرص حدوث نوبات الربو الحادة والشديدة حيث يعمل الدواء على معالجة التهابات مجرى الهواء، ويجب تناوله يوميًا ​

حمل جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الموصوف للمريض في كل مكان في جميع الأوقات

يجب تناول دواء جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الخاص بك قبل ١٠-١٥ دقيقة من التعرض للهواء البارد​

في حالة وصف الطبيب دواء وقائي؛ فيجب الالتزام باستخدامه حتى لو تشعر أنك بحالة جيدة

حماية نفسك من الالتهابات الفيروسية؛ لأن الشتاء هو موسم البرد والإنفلونزا، والذي يمكن أن يكون بمثابة مسببات الربو وتفاقم الأعراض، أحصل على التطعيم السنوي الموصى به ضد الإنفلونزا، والتطعيم ضد مرض المكورات الرئوية (الالتهاب الرئوي).

اسأل الصيدلي عن الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز الاستنشاق الخاص بك؛ حيث يساعد الاستخدام السليم لأجهزة الاستنشاق على عمل الأدوية بشكل صحيح.