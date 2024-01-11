تعيين 675 شاباً بالقطاع الخاص والإستثماري بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اليوم الخميس ، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا ، تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة ، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والإستثماري، أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.

واستعرض اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، تقريرا لمديرية القوى العاملة حول جهود المديرية ، خلال شهر ديسمبر الماضي .

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح ، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنيا ، أنه تم تعيين 675 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والإستثماري ، من جميع المؤهلات ، والتي ترد شهادات القيد الخاصة بهم بمديرية القوى العاملة ، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لموالجهة البطالة لدى الشباب والفتيات ، بتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة طبقا للإحتياج .