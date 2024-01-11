الخميس 11 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تعيين 675 شاباً بالقطاع الخاص والإستثماري بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اليوم الخميس ، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا ، تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة ، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والإستثماري، أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.

 واستعرض اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، تقريرا لمديرية القوى العاملة حول جهود المديرية ، خلال شهر ديسمبر الماضي .

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح ، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنيا ، أنه تم تعيين 675 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والإستثماري ، من جميع المؤهلات ، والتي ترد شهادات القيد الخاصة بهم بمديرية  القوى العاملة ، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لموالجهة البطالة لدى الشباب والفتيات ، بتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة طبقا للإحتياج .

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