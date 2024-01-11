مصرع شخصين في حادث مروري بالعمرانية

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة وذلك بعد تعرضهما لحادثٍ مرورى في العمرانية.

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وبدأت الواقعة باصطدام سيارة بالضحيتين اثناء استقلالهما دراجة بخارية أعلى الطريق فى منطقة العمرانية.

وجرى نقل المتوفيين الى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغاً باصطدام سيارة بأشخاص فى الطريق بالعمرانية.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، وتبين وفاة شخصين اثناء استقلالهم لدرجة بخارية للطريق مما أدى الى توقف المرور وجري نقل المتوفين إلى المستشفى، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة