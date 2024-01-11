الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع سعر طن الذرة اليوم الخميس بالأسواق المصرية 150 جنيهًا

الذرة
الذرة

أسعار الذرة.. شهدت أسعار الذرة صباح اليوم الخميس في الأسواق المصرية، ارتفاعًا، صوب تسجيل زيادة بجميع أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلية لدى تجار الجملة، حيث وصل حجم الارتفاع لـ 150 جنيهًا بالطن، لمعظم الأنواع.

 

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية وفي سوق الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر الذرة اليوم الخميس لدى تاجر الجملة

الذرة

الذرة البرازيلي

قفز سعر طن الذرة البرازيلي عند 14,800، بدلًا من 14,650 جنيه، بزيادة 150 جنيها للطن.

 

الذرة الأرجنتيني

وزاد سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 150 جنيها، ليسجل 14,800 جنيه.

 

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، صعودًا اليوم، بنحو 150 جنيها، ليسجل سعر الطن 13,800 جنيه.

 

سعر الذرة العالمي

صعدت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد مارس 2024، بمقدار 1.75 إلى 461.25 سنت للبوشل.

 

وانتعش عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 473 سنتًا للبوشل، بمقدار قفزة 1.5 سنت، وقت كتابة الخبر.

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