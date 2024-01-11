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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

في قصف إسرائيلي لمنزله.. استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد جمال صبحي

الصحفي الفلسطيني
الصحفي الفلسطيني محمد جمال صبحي الثلاثيني

أعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، اليوم الخميس، عن استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد جمال صبحي الثلاثيني، الصحفي في قناة القدس اليوم الفضائية، بعد استهداف منزل عائلته في جنوب غزة.

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وتجدر الإشارة إلى أن، 6 منظمات معنية بالحقوق وحرية الصحافة، قد طالبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتحرك لضمان حماية الصحفيين في غزة.

وأوضحت المنظمات في رسالة لإدارة بايدن، أنها “تشعر بالصدمة لمقتل عدد كبير من الصحفيين بغزة في فترة وجيزة”، داعية “لتجنب استهداف الصحفيين بشكل متعمد أو عشوائي”.

كما دعت للتحقيق في الهجمات ضد الصحفيين في قطاع غزة ومحاسبة المسئولين عنها.

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