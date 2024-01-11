رغم سؤ الأحوال الجوية.. نشاط كبير بميناء الإسكندرية

واصلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدخيلة، نشاطهما رغم سوء الأحوال الجوية التي ضربت المحافظة، امس بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى.

وشهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 14 سفينة في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 36 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 1664حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصصادر والوارد حيث بلغت نسبة الحاويات الصادر من الإجمالي 45% تقريباً

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 151.5 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره وكذا متابعة الرصدات الجومائية والتأكد