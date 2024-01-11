رئيس هيئة قناة السويس يلتقي سفير فنلندا لبحث التعاون بمجالات التدريب والتكنولوجيا

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس، السفير بيكا كوسونين سفير دولة فنلندا بالقاهرة؛ لبحث التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ويهدف اللقاء إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التي تنفذها قناة السويس، وبحث فرص التعاون مع شركات وترسانات الهيئة.

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام بقناة السويس ليس فقط لأنها تمثل أحد الشرايين الرئيسية لحركة التجارة العالمية وإنما لكونها أحد الدعائم الأساسية في دفع العلاقات المصرية الدولية إلى آفاق أرحب.

وأكد رئيس الهيئة، حرص قناة السويس على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل انتظام حركة الملاحة بالقناة، وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية مع الحفاظ على المزايا الملاحية التي توفرها القناة انطلاقا من موقعها الفريد الذي يجعلها تتفرد بكونها أقصر وأسرع الطرق الملاحية.

واستعرض رئيس الهيئة، مستجدات ومراحل تنفيذ رؤية الهيئة 2030 والتي تستهدف الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، ورفع التصنيف العالمي للقناة بإضافة خدمات ملاحية جديدة منها خدمة تموين السفن وخدمات الإصلاح والصيانة التي توفرها شركات و ترسانات الهيئة وخدمات الإسعاف البحري وغيرها، وذلك جنبا إلى جنب مع استمرار مشروعات تطوير المجري الملاحي للقناة.

وأكد الفريق ربيع، استعداد الهيئة لتذليل العقبات وبدء التعاون الفوري وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المجالات المرتبطة بالتدريب والتكنولوجيا البحرية والاستزراع السمكي.

من جانبه، أكد السفير بيكا كوسونين أن مصر تمتلك العديد من الفرص الواعدة التي تمكنها لتصبح محور تجاري عالمي ومنصة رئيسية لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية من خلال قناة السويس والمنطقة المحيطة بها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق وتحقيق تواصل فعال مع قناة السويس للوقوف على مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك وخطة التعاون المستقبلي.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السفير بيكا كوسونين سفير دولة فنلندا بالقاهرة.



