تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم في السوبر الإسباني

استقر المدير الفني تشافي هيرنانديز على تشكيل فريق برشلونة الأساسي الذي سيدخل به مواجهة اليوم ضد أوساسونا والتي ستجمع الفريقين في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة في المملكة العربية السعودية على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

يدخل فريق برشلونة المباراة بقيادة المدير الفني تشافي بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية وملاقاة فريق ريال مدريد الذي حسم تأهله أمس للنهائي على حساب أتلتيكو مدريد.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم :

حارس المرمى: إينياكي بينيا سوتوريس

الدفاع: أليخاندرو بالدي – جيوليس كوندي – رونالد أراوخو – جواو كانسيلو

الوسط: سيرجي روبيرتو – إيلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج

الهجوم: جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

موعد مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة و أوساسونا

وستذاع مباراة برشلونة أمام أوساسونا عبر قناة SSC1 HD التابعة لشركة الرياضة السعودية والحاصل الحصري على حقوق بث البطولة.

معلق مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم

وكلفت قنوات SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية المعلقين عبدالله الغامدي وحاتم بطيشة بمهمة الوصف والتعلق على مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم.