وزير الرياضة يُهنئ لاعب المشروع القومي للموهبة لتصدره التصنيف السنوي للتنس

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب حمزة محمد سلمان لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة تنس الطاولة لتصدره التصنيف السنوي للاتحاد المصري لتنس الطاوله علي مستوي الجمهورية، وأيضاً لحصوله علي المركز ٢٧ عالميا في التصنيف الشهري للإتحاد الدولي للعبة تنس الطاولة.

اختيار أحد أبطال ألعاب القوى للمشاركة ببطولة العالم للجامعات لاختراق الضاحية بسلطنة عمان

كما هنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب مصطفى غريب ابراهيم لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى لرياضة ألعاب القوى لاختياره بمرحلة الصفوة والمشاركة في بطولة العالم للجامعات لاختراق الضاحية والمقرر إقامتها خلال الفترة من (١٥-١٩) فبراير المقبل بسلطنة عمان.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من قبل إدارة المشروع القومي للموهبة، وكافة القائمين عليه، مؤكداً أن الإنجاز الذي حققه لاعبو المشروع هو نتاج العمل الجاد والخطط التطويرية التي يتم تنفيذها، كما يؤكد حرص الدولة على دعم المواهب الرياضية في كافة المجالات.

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المشروع القومي للموهبة، متمنياً لهم التوفيق في البطولات المقبلة، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقد قامت اللجنة العلمية المشكلة لإدارة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي برئاسة الأستاذ الدكتور كمال درويش والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بتكريم اللاعب اليوم أثناء انعقاد اللجنة لبحث العديد من الموضوعات الهامة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.