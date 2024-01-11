موعد مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم في السوبر الإسباني و القناة الناقلة

تتجه أنظار محبي كرة القدم الإسبانية إلى ملعب الأول بارك مساء اليوم الخميس لمتابعة مباراة برشلونة و أوساسونا، التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

يدخل فريق برشلونة المباراة بقيادة المدير الفني تشافي بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية وملاقاة فريق ريال مدريد الذي حسم تأهله أمس للنهائي على حساب أتلتيكو مدريد.

على الجانب الأخر يدخل فريق أوساسونا مباراة اليوم على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء العملاق الكتالوني واقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة و أوساسونا

وستذاع مباراة برشلونة أمام أوساسونا عبر قناة SSC1 HD التابعة لشركة الرياضة السعودية والحاصل الحصري على حقوق بث البطولة.

معلق مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم

وكلفت قنوات SSCالتابعة لشركة الرياضة السعودية المعلقين عبدالله الغامدي وحاتم بطيشة بمهمة الوصف والتعلق على مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم.