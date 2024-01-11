"العامية صوت مصر" لقاءًا بنادي أدب المنيا

شهد فرع ثقافة المنيا، مجموعة من الفعاليات الأدبية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد نادي أدب قصر ثقافة المنيا، لقاءًا شعريا بعنوان "العامية صوت مصر" تحدث خلاله الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس النادي، عن تاريخ شعر العامية، مقدما شعر "ابن عروس" نموذجا، كما تحدث عن تطور شعر العامية على أيدي الشعراء بيرم التونسي، فؤاد حداد وصلاح چاهين وعبد الرحمن الأبنودي.

وتناول "عبد الفتاح" بداية ظهور فن الموشحات، وكيفية كتابتها والفرق بينها وبين القصيدة النثرية، مع توضيح دور شعراء العامية في تطوير الأغنية المصرية، وأعقب ذلك مداخلة من الشاعر محمد حكم حول الشعر الغنائي ، مقدما مجموعة من أعمال الشاعر سيد مرسي كنموذج، ثم تبارى الشعراء بإلقاء عدد من قصائدهم الشعرية.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، نفذت المكتبة الثقافية بدلجا ورشة حكي ، تضمنت مناقشة كتاب "الموسيقار مرسي جميل عزيز" للمؤلف خيري شلبي، تلاها مناقشة الديوان الشعري "الخطوات الأولى" للشاعر حمدى عيد.

وناقشت مكتبة دهمرو الثقافية مجموعة من قصص الأطفال من كتاب "ليالي السمر" للمؤلف مصطفى عاشور، بينما ناقشت مكتبة العمارية الغربية كتابا بعنوان "ثورة يناير والبحث عن طريق" للمؤلف أحمد محمد عمر، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.