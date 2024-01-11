الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تومسون رويترز تعرض شراء شركة باجيرو السويدية بـ 627 مليون دولار

شركة تومسون رويترز
شركة تومسون رويترز

قالت شركة تومسون رويترز اليوم الخميس إنها عرضت شراء شركة باجيرو السويدية المتخصصة في مجال الفواتير والمعاملات الضريبية الالكترونية مقابل 6.4 مليار كرونة سويدية (حوالي 627 مليون دولار)، وهو ما يفوق عرض سابق قدمته شركة فيرتكس لتكنولوجيا الضرائب.

أضافت شركة الأخبار والمعلومات أنها عرضت دفع 40 كرونة نقدا لكل سهم في "Pagero" باجيرو، وهو ما يمثل علاوة قدرها 11 بالمئة فوق سعر إغلاق سهم باجيرو أمس الأربعاء.

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يتجاوز عرض تومسون رويترز العرض البالغ 36 كرونة للسهم الذي أعلنته شركة فيرتكس لشراء باجيرو.

في بيان منفصل، قالت شركة باجيرو إن لجنة العروض المستقلة التابعة لمجلس الإدارة أوصت بالإجماع بقبول العرض العام الذي قدمته تومسون رويترز، وسحبت توصيتها بقبول عرض فيرتكس.

قالت تومسون رويترز، الشركة الأم لرويترز نيوز، إن قدرات الامتثال للفواتير الإلكترونية في باجيرو ستوسع عروض الضرائب غير المباشرة التي تقدمها.

أضافت الشركة في بيان أن فترة قبول العرض تبدأ في 12 يناير كانون الثاني أو في وقت قريب منه وتنتهي في التاسع من فبراير شباط أو في وقت قريب منه.

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