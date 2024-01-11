الأهلي يحسم الجدل حول عودة رمضان صبحي

حسم مسؤولو النادي الأهلي الجدل حول عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز إلى صفوف القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وترددت أنباء حول توسط بعض الشخصيات المؤثرة داخل الأهلي لدى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل عودة رمضان صبحي مرة آخرى إلى صفوف الفريق.

وقال مصدر مطلع بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن فكرة عودة رمضان صبحي مرة آخرى إلى القلعة الحمراء غير مطروحة بالمرة ولا يوجد أي تفكير في هذا الأمر.

وأضاف:" الأهلي لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع إدارة بيراميدز بشأن عودة رمضان صبحي بعكس ما يردده البعض بأن الأمر مطروح داخل القلعة الحمراء".

ورحل رمضان صبحي عن الأهلي في صيف 2020 بعد نهاية إعارته من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي والتي امتدت إلى موسم ونصف الموسم.

ووقع رمضان صبحي عقداً مع بيراميدز يمتد حتى صيف 2025 وهي الصفقة التي أثارت جدلاً واسعاً خاصة أن رمضان أحد خريجي قطاع الناشئين بالأهلي.

ولم يحقق رمضان صبحي مع بيراميدز أي لقب على مدار المواسم الماضية بخلاف أن اللاعب لم ينضم مؤخراً لقائمة المنتخب الوطني التي تخوض كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بداية من يوم السبت المقبل.

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