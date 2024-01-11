اليوم.. برشلونة ينافس أوساسونا على بطاقة نهائي كأس السوبر الإسباني

يخوض فريق برشلونة مواجهة صعبة ضد أوساسونا مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

يدخل فريق برشلونة المباراة بقيادة المدير الفني تشافي بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية وملاقاة فريق ريال مدريد الذي حسم تأهله أمس للنهائي على حساب أتلتيكو مدريد.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا ومثيرًا على أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل 3 أهداف في المواجهة النارية التي جمعت بينهما أمس بملعب الأول بارك، وحسم التأهل رسميًا لنهائي السوبر الذي تستضيفه السعودية.

على الجانب الأخر يدخل فريق أوساسونا مباراة اليوم على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء العملاق الكتالوني واقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة و أوساسونا

وستذاع مباراة برشلونة أمام أوساسونا عبر قناة SSC1 HD التابعة لشركة الرياضة السعودية والحاصل الحصري على حقوق بث البطولة.

معلق مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم

وكلفت قنوات SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية المعلقين عبدالله الغامدي وحاتم بطيشة بمهمة الوصف والتعلق على مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم.