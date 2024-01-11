الأمطار تضرب مدينة حلايب بالبحر الأحمر

تعرضت مدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار متفاوتة على عدد من المناطق الجبلية بالمدينة، وسط فرحة الأهالي بسقوط الأمطار.

يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية، قد أشارت إلى تعرض جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر إلى أجواء ماطرة، وسط توقعات بسقوط أمطار، ونشاط للرياح.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، كما تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة الشديدة.

وكشفت عن استمرار تكاثر السحب الممطرة المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، والتي تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، والتي تصل أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نصائح لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

ونصحت الأرصاد الجوية مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية بتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء كمامة، خاصةً في المناطق المعرضة للهواء، حيث تنشط الرياح المحملة بالبرودة والرمال والأتربة.

وطالبت الأرصاد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا للإصابة بحوادث الصعق التي تسبب الوفاة، والابتعاد عن الأشجار أثناء الرياح، ناصحة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والقيادة ببطء واتباع كافة التعليمات المرورية.