محافظ المنيا يستقبل وفد كنسية مطاي لدعم أواصر العمل المشترك

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفداً كنسياً من كهنة قريتي القطوشة وسيلة الغربية، التابعتين لمطرانية مطاي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات ولدعم أواصر العمل المشترك، لإستكمال مسيرة التنمية والبناء بالمحافظة.

رحب اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بالوفد الكنسي ، معرباً عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، ومؤكداً المحافظ ، على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيراً ، إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة ، وتعميق روح المحبة والصداقة من خلال العمل المشترك ، لتحقيق التنمية في جميع المجالات .

من جانبه، عبر الوفد الكنسي عن خالص التهنئة للمحافظ، بمناسبة العام الجديد، متمنيين دوام التوفيق والسداد، ومؤكدين على روح المحبة والسماحة والإخاء ، والتي تربط نسيج الشعب المصري، على مر الأجيال .