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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استشاري رقمي: الذكاء الاصطناعي يضيف للناتج القومي العالمي 15 تريليون دولار بـ 2030

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي هي نقطة فارقة في تاريخ البشرية لدرجة أنه ستتم تسمية أجيال ما قبل الذكاء الاصطناعي وأجيال ما بعده، وله تأثير كبير في كل القطاعات بداية من تجارة التجزئة إلى الصناعات الدفاعية والدوائية والصحة والصناعة والزراعة والطاقة، فلا يوجد مجال لن يتأثر بمنظمة الذكاء الاصطناعي.

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تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أضاف "عزام"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا نهائية، وتأثيرها الاقتصادي قد يصل إلى 15 تريليونا دولار لإضافة للناتج القومي العالمي في 2030، وحجم الاستثمارات السنوية الخاصة به تصل إلى 100 مليار دولار في العام.

أوضح أن عدد براءات الاختراع سجلت في آخر 5 سنوات بمجال الذكاء الاصطناعي 30 ضعف عدد براءات الاختراع المسجلة في أي مجال آخر، بما فيها الصناعات التكنولوجية المتقدمة، ما يشير إلى ما يتجه إليه العالم دون رجعة.

تأثير الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة

لفت أن تأثير الذكاء الاصطناعي كبير للغاية، فبوجوده في مجال الصناعة سيكون هناك قدرة على الإنتاج الوفير وبجودة عالية وبتكلفة أقل، وغيرها من المجالات الأخرى.

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