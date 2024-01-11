ضبط 4 صيادين بينهم مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة صيادفي بداية العقد الرابع بجرح قطعي بمعصم الكتف الأيسر طرف أول وإصابة صياد آخر في العقد السادس من العمر بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "العارف . ا . ا . م" 32 سنة صياد مصاباً بجرح قطعي بمعصم الكف الأيسر وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وعمه "حارس . ا . م . ا" 56 سنة صياد .





وطرف ثان "عادل . م . ا . ح" 59 سنة صياد مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ونجله "حماده . ع . م . ا" 35 سنة صياد الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح أبيض "سكين" وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .