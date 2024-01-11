الأهلي يخطط لضم مصطفى أشرف لاعب جلادباخ

يخطط النادي الأهلي يريد التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني والمنتخب الأولمبي.

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر المدير الفني رحب بضم مصطفي أشرف بعد أن سبق وتم ترشيح اللاعب فى فترة سابقة ولكن لم تكتمل المفاوضات للنهاية".

وأوضح أن قرار التفاوض مع إدارة الفريق سيتم مناقشة الأمر خلال الاجتماع الذي سيتم بين محمود الخطيب رئيس، النادي ومارسيل كولر المدير الفني عقب عودته من إجازته في سويسرا خلال الساعات المقبلة .

وتابع: "هناك جلسة ستعقد بين مارسيل كولر مع أحمد عبدالقادر من اجل بحث امكانية اعارته، في ظل رغبة اللاعب بالخروج لنهاية الموسم على اقل تقدير".

وأتم: "في حالة عدم وجود عروض مناسبة لضم عبدالقادر، من الوارد أن يبقى اللاعب في صفوف الأهلي لنهاية الموسم".