عبد الغني: سمير زاهر لعب دورًا كبيرًا في إنجازات المنتخب بأمم أفريقيا
أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق صاحب الفضل الكبير في فوز منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية ٣ مرات متتالية.
وقال مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق :" من وجهة نظري أن سمير زاهر لعب دورًا كبيرًا في تتويج المنتخب المصري ببطولات كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية في مصر وانجولا وغانا".
وتابع:"منتخب مصر كان الأفضل في هذه السنوات مما جعل له نصيب الأسد من الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ٣ مرات متتالية".