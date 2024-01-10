أمازون تسرح مئات الموظفين في Prime Video و MGM Studios

تقوم أمازون بتسريح مئات الأشخاص عبر Prime Video وAmazon MGM Studios، وفقًا لما أوردته Variety. هذا للسبب المعتاد وجدت الشركة طريقة لتوفير بعض المال وقامت بذلك. أنت تعرف التدريبات. كتب رئيس الترفيه في أمازون، مايك هوبكنز، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين أنه "حدد فرصًا لتقليل أو وقف الاستثمارات في مجالات معينة مع زيادة استثماراتنا والتركيز على مبادرات المحتوى والمنتجات التي تحقق أكبر الأثر".

لم يذكر هوبكنز رقمًا محددًا، لكنه أشار إلى أنه سيتم منح "عدة مئات" من الموظفين أوراق المشي وأن معظم العمال الأمريكيين سيعرفون ذلك بحلول نهاية اليوم، وسيتبعهم الموظفون العالميون بحلول نهاية الأسبوع. وكتب أيضًا أنه "من الصعب أن نقول وداعًا لسكان الأمازون الموهوبين".

تقول أمازون إنها ستساعد العمال المسرحين من خلال حزم المزايا التي ستتضمن مدفوعات الانفصال ودعم التوظيف الخارجي. وتعد الشركة "بمواصلة الاستثمارات في البرمجة والتسويق والمنتجات" على الرغم من تسريح العمال.

لقد كانت أمازون في حالة من جنون التسريح من العمل في الآونة الأخيرة، حتى مع وجود أكثر من 200 مليون مشترك في خدمة Prime. في الآونة الأخيرة، دمرت Twitch تمامًا مع عمليات تسريح للعمال وصلت إلى 35 بالمائة من القوى العاملة في الخدمة. قامت الشركة بتسريح ما يقرب من 200 شخص من قسم الألعاب في نوفمبر الماضي، إلى جانب بضع مئات من الأشخاص من قسم Alexa التابع لها. في يناير من العام الماضي، قامت أمازون بتسريح 18 ألف شخص من أقسام البيع بالتجزئة والتوظيف. وحققت الشركة أرباحًا قياسية في عام 2023.