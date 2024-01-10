كيف ساند مركز وزارة الهجرة "ميدسي" أبناء مصر بالخارج خاصة وقت الأزمات.. سها جندي تجيب





‏‎قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إننا لم تغفل عن الدور الوطني الهام الذي يقوم به مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم عددا من شباب الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية في مختلف التخصصات.

وتابعت وزيرة الهجرة، حيث يضطلع شباب المركز بدور بناء وفاعل في تعريف المجتمعات التي يعيشون بها بما تمتاز به مصر من مقومات حضارية وسياحية، لا يوجد مثلها في أي دولة حول العالم، فضلًا عن مساندتهم لأبناء مصر بالخارج لاسيما وقت الأزمات.

إوتابعت السفيرة سها جندي، قمت على الفور بعقد اجتماعات افتراضية مع ممثلي المركز وأعضائه في الدول التي تشهد تلك الأحداث لمتابعة أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لانقاذ الشباب والطلاب المصريين وأعضاء الجالية من تلك المناطق.

واستكملت: "حيث بذل شباب المركز وسفراءه مجهودا عظيما في دعم الجاليات بالدول التي عانت من صراعات أهلية وكوارث طبيعية ونزاعات مسلحة وخصوصا، في روسيا واوكرانيا والسودان وزلزال تركيا وسوريا وغيرها، كما قاموا بتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لجالياتنا المصرية حيث برز دورهم عقب زلزال تركيا وأزمة السودان بوجه خاص في إنقاذ الطلبة المصريين بالتعرف علي اماكن تواجدهم تحديدا للترتيب لخطط الإخلاء وفي كافة احتياجات الطلاب تحت القصف في السودان وبالنسبة لجهود الإيواء في تركيا وغيرها الكثير مما يقومون به، بالإضافة لكل أشكال المساعدة التي قدمها ومازال يقدمها شباب ميدسي لدعم العمل بالسفارات ودعم طلبات الجاليات في الخارج وخصوصا زملائهم في الجامعات التي يدرسون بها وتنظيم اللوجستيات الخاصة بهم وايصال الصوت باحتياجاتهم للوزارة لتذليل أية تحديات".



وكانت قد تلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا من فريق العمل بالوزارة بشأن الجهود المبذولة في دعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023.