طليق بوسي يكشف كواليس انفصالهما.. مينفعش نكون زوجين (فيديو)

أكد رجل الأعمال هشام ربيع، طليق الفنانة والمطربة بوسي، أن انفصاله عن المطربة بوسي أمر صحيح، مشيرا إلى أن الطلاق حدث منذ أكثر من شهرين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أيمن ياسين، ببرنامج "إزاي تعمل فلوس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"مساء اليوم الأربعاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي عندما تحدثت عن هذا الأمر لم تتحدث بشكل صحيح بنسبة 90% بهدف إثارة الجمهور، وهذا الأمر سيئ للغاية.

أسباب الانفصال أحتفظ بها لنفسي

وتابع طليق الفنانة والمطربة بوسي: "أسباب الانفصال أحتفظ بها لنفسي، هذه صفحة أُغلقت من حياتي، وما زلت صديق طليقتي، ولا يوجد أي مشاكل على الإطلاق فيما بيننا".

ولفت إلى أنه تواصل مع طليقته الفنانة بوسي في رأس السنة الميلادية ولا يوجد أي مشكلة من أي نوع بينهما، معقبًا: "إحنا ممكن مننفعش زوجين لبعض، لكن ينفع نكون أصحاب، مفيش بينا محاكم أو أي مشاكل من أي نوع، وزوجتي ست محترمة وتحب عملها".