الأهلي يستعيد سهيلة توفيق لتدعيم فريق الطائرة

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع سهيلة وفيق، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي بداية من يناير الجاري.

وأكد العوضي أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام إلى النادي في إطار تدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

وأوضح العوضي أن سهيلة من لاعبات النادي وسافرت للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان التفكير الأول بعد الانتهاء من دراستها هو عودتها مرة أخرى إلى الفريق.

وأشار العوضي إلى أن أنها تمثل إضافة كبيرة، مؤكدًا جاهزيتها للمشاركة خلال الفترة المقبلة، تحت قيادة إبراهيم فخر الدين، ‏المدير الفني للفريق.