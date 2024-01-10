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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جريزمان يصبح الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد بـ174 هدفًا

جريزمان
جريزمان

أصبح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهداف التاريخي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بعدما سجل هدفًا في شباك ريال مدريد بمباراة الديربي الجارية على ملعب الأول بارك في السعودية الآن.

وسجل جريزمان الهدف الثاني لأتلتكو مدريد والتعادل في شباك ريال مدريد بالمباراة المقامة لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني لتصبح نتيجة اللقاء 2-2.

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ريال مدريد وأتلتيكو.. 4 أهداف في شوط أول مثير وتعادل إيجابي

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أتلتيكو مدريد يسجل التعادل في الريال ويعيد المباراة لنقطة البداية

أنطوان جريزمان أصبح  الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد، برصيد 174 هدفًا مع النادي، حيث نجم النجم الفرنسي في فض الشراكة أخيرا مع لويس أراجونيس صاحب الـ173 هدفًا.

ريال مدريد يتعادل مع أتلتيكو في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بهدفين لكل فريق في المباراة المقامة على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

تقدم أتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب ماريو هيرموسو من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم تمكن الريال من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 20 من رأسية المدافع الألماني روديجر،

وفي الدقيقة 29 سجل الريال الهدف الثاني بقدم النجم فيرلاند ميندي من صناعة النجم داني كارفخال، قبل أن يتمكن الأتلتي من العودة للمباراة بهدف التعادل عن طريق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 37 بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية فشل حارس الريال في التصدي لها.

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