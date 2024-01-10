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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة شروع قتل أب لابنته القاصر داخل فندق بالجيزة

نيابة
نيابة

تباشر  نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع  أب متهم بالشروع في قتل طفلته القاصر البالغة من العمر 14 عاما، إثر نشوب مشاجرة والاعتداء عليها بسلاح أبيض داخل فندق في الهرم.

تفاصيل جديدة في واقعة شروع قتل اب لابنته القاصر  داخل فندق بالجيزة

 وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين الأب وابنته، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض وأصابها بجرح سطحي بالرقبة أسفر عن إصابتها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشف شهود العيان أن الأب حاول ذبح ابنته ولكنهم نجحوا في تخليصها منه، بعد إصابتها بجرح ذبحي غائر بالرقبة. 

وأضافوا أنهم اتصلوا بالشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه، وقاموا بنقل الفتاة للمستشفى. 

أب يشرع في قتل نجلته في الهرم 

تلقى قسم شرطة الهرم، بوقوع مشاجرة  بين أب وطفلته القاصر داخل فندق بنزلة السمان في الهرم، أسفرت عن سقوط مصابة بجرح بالرقبة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة أسفرت عن سقوط مصابة بجرح بالرقبة.وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إصابة 11 شخصا في إنقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا 

كما تعرض 11 شخصا للاصابة ،  إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحديدًا أمام  مدخل مركز بني مزار شمال المحافظة، مما أسفر عن سقوط مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 11 شخصا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا ، لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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