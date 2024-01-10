السعودية تطلق 5 إقامات جديدة لجذب الكفاءات والمواهب والاستثمارات

أطلقت المملكة العربية السعودية 5 إقامات جديدة، بهدف جذب الكفاءات والمواهب والاستثمارات، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والإبداع.

وتشمل الإقامات الجديدة ما يلي:

إقامة كفاءة استثنائية، وهي مخصصة للكفاءات الإدارية والصحية والعلمية والبحثية، وكبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.

إقامة موهبة، وهي مخصصة للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية.

إقامة مستثمر أعمال، وهي مخصصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.

إقامة رائد أعمال، وهي مخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة.

إقامة مالك عقار، وهي مخصصة لمالكو العقار الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.

الإقامات الجديدة

وأكدت المملكة أن هذه الإقامات الجديدة ستوفر لحامليها العديد من المزايا، بما في ذلك إمكانية العمل والإقامة في المملكة بشكل دائم، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وحرية التنقل بين الدول العربية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والثقافية، وجذب أفضل الكفاءات والمواهب من جميع أنحاء العالم.