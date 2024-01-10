سبل تنمية الأسرة فى ندوة ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل

استقبل حي أهالينا1 ندوة تثقيفية بعنوان "تنمية الأسرة وأثرها على حياة المواطن"، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بالمناطق المطورة بالإسكان بديل العشوائيات.

شارك بالندوة د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، د. ميرفت شعبان مدير تنظيم الأسرة بالمنطقة الطبية بالسلام أول، وكرم عمران من المجلس القومي للسكان، د.حمدي أمين إمام وخطيب بالأوقاف.

مفهوم التنمية

عن مفهوم التنمية بوجه عام وتنمية الأسرة بوجه خاص، تحدثت د. جيهان حسن موضحة أثر ذلك على المجتمع والارتقاء بجودة حياة المواطن وبناء الإنسان بشكل عام من خلال تعزيز الوعي ومجابهة العادات والتقاليد الموروثات الثقافية، باعتبارها أحد أسباب الزيادة السكانية.

وأكدت المشرف على المشروع حرص الدولة على التوعية المكثفة للحد من تفاقم الأزمة من خلال وضع رؤية واضحة وبرامج ثقافية لضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بمستوى المواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناولت د. ميرفت شعبان أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية وأثرها على الأسرة وكذلك أهم المبادرات الصحية التى تنظمها الدولة للقضاء على الأمراض، كمبادرة 100 مليون صحة وغيرها، وذكرت أهمية تنظيم الأسرة والفحوصات الطبية قبل الزواج لتجنب الأمراض الوراثية والحفاظ على صحة جميع أفراد الأسرة.

وتحدث كرم عمران عن النمو السكاني وأثره على برامج التنمية، وأشار أن النمو السكاني يفرض ضغوطا كثيرة على موارد الدولة كالبطالة والفقر والضغط على الخدمات وانخفاض مستوى المعيشة.

وتحدث د. حمدي أمين عن الفرق بين تنظيم النسل وتحديده، وأكدت كل من قمر إبراهيم مسؤول الطفولة والأمومة بإحدى الجمعيات الأهلية، ونيفين فاروق مسئول الإعلام بالمنطقة الطبية بالسلام أول، على أهم الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وأهمية صحة الأم حيث تساهم في توفير بيئة هادئة ومنظمة داخل الأسرة.

هذا وشهد مركز شباب أهالينا 2 نفذت ورشة عمل أشغال فنية لعمل تاج بالفوم الملون، نفذتها الفنانة نبيلة حسن.

الفعاليات تنظم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع جهاز مدينة أهالينا، في إطار برامج مكثفة لهيئة قصور الثقافة بمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات.