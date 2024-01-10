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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بعد تصدرهما التريند.. أول تعليق لـ هشام ربيع على طلاقه من الفنانة بوسي

هشام ربيع
هشام ربيع

كشف رجل الأعمال هشام ربيع، طليق الفنانة والمطربة بوسي، عن الأسباب الحقيقية لانفصاله عن الفنانة والمطربة بوسي، والتي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهرين الماضيين.

المطربة بوسي

 وتصدرت أخبار انفصاله التريند، وأثارت حالة طلاقهما تساؤلات رواد السوشيال ميديا، مؤكدًا أن انفصاله عن المطربة بوسي أمر صحيح، وهذا الأمر حدث منذ أكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي عندما تحدثت عن هذا الأمر لم تتحدث بشكل صحيح بنسبة 90% من أجل إثارة الجمهور، وهذا الأمر سيء للغاية.

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كيد النسا.. زوجة هشام ربيع تحتفل بطلاقه من بوسي

 

وعن سبب انفصاله عن المطربة بوسي، قال "ربيع" خلال حواره مع الإعلامي أيمن ياسين، ببرنامج "إزاي تعمل فلوس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أسباب الانفصال أحتفظ بها لنفسي، هذه صفحة أُغلقت من حياتي، وما زلت صديق طليقتي، ولا يوجد أي مشاكل على الإطلاق فيما بيننا".

 

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بوسي شاحبة الوجة بعد خبر انفاصلها من هشام ربيع

 

ولفت إلى أنه تواصل مع طليقته الفنانة بوسي في رأس السنة الميلادية ولا يوجد أي مشكلة من أي نوع بينهما، معقبًا: "إحنا ممكن مننفعش زوجين لبعض، لكن ينفع نكون أصحاب، مفيش بينا محاكم أو أي مشاكل من أي نوع، وزوجتي ست محترمة وتحب عملها".

وأوضح أنه أكثر شيء معجب به في طليقته الفنانة بوسي هو حبها لعملها، معقبًا: "أكثر ما جذبني وأعجبني في طليقتي حب العمل".

 

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