"البامبرز" يقترب من 500 جنيه.. وبسمة وهبة: "هنرجع لعصر الكوافيل"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ هناك نقصا في السوق المصري من لبن الأطفال، مشددةً على أن الأطفال مَن يدفعون ثمن الأزمة.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "إذا كان لبن الأطفال موجودا فإن سعر يرتفع كل يوم عشان الصيدلية والتجار يعملوا بيزنس، وكمان الأدوية في العموم فيها مشكلة وخاصة أدوية الأطفال، الأدوية ناقصة وكل يوم بتغلى والمسؤول عن ذلك هم التجار والصيدليات".

وتابعت الإعلامية: "سعر الباكيت من البامبرز بلغت 500 جنيه، والمسؤول عن هذا الأمر هو التاجر والمصنع، الأطفال يعملوا ايه؟! ودلوقتي مبقاش حد عارف يجيب السيريلاك والمكملات الغذائية المهمة لأي طفل بسبب ارتفاع أسعارها".

عصر الكوافيل

وتحدثت عن ارتفاع أسعار الحفاضات وألبان أدوية الأطفال، قائلة: "هناك مسؤولون ومراقبون نايمين في بيوتهم سايبين التاجر وصاحب الصيدلية وشركات الأدوية تستغل الناس بمزاجهم أين الرقابة على هؤلاء؟!".

وتابعت: "هل غلاء الأدوية يتبع هيئة الدواء أم وزارة الصحة والسكان؟! فلو كانت تتبع هيئة الدواء، فإن المدان أمام المصريين سيكون هيئة الدواء والتاجر وأزمة الاستيراد".

وتابعت: "لو عندنا مصنع بيصنع حفاضات مش هيبقى عندنا المشكلة دي في النقص أو ارتفاع الأسعار، الأمهات تعمل ايه؟! ترجع لزمن الكوافيل؟! ارحموا الناس شوية، والأهم من كل ذلك هو عدم وجود رقابة على الأسعار".

وواصلت: "يا هيئة الدواء، أين الرقابة على الأسعار وأدوية الأطفال؟! فين إنتاج أصحاب المصانع؟! اشتغلوا واعملوا مصانع أدوية وحفاضات وألبان حتى لا نحتاج إلى الاستيراد وينتهز أصحاب القلوب المريضة الفرصة ويتلاعبون بالناس وفي النهاية الأطفال هم مَن يدفعون الثمن، ومبادرة ابدأ ستساندكم ولن تترككم".