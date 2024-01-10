عاجل
الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الأمطار (فيديو) محلل فلسطيني: التنسيق متواصل مع مصر و الأردن (فيديو)
الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع وإصابة 11شخصًا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت البحيرة منذ قليل ، حادثا مأساويا أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وأصيب 8 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم ثلاثة سيارات ، بالطريق الصحراوي ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، وتم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفتي وادي النطرون والنوبارية لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة بالكيلو 72 الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، إتجاة الأسكندرية ،حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة 7راكب وأخري ملاكي .

أسفرت الواقعة عن مصرع 3أشخاص وهم كل من م.م.30سنة ،ي.م.45سنة ، خ.م.73سنة .

كما أسفر الحادث عن إصابة 8أشخاص وهم م.أ.15سنة ،س.ش.17سنة ،ر,ف,37سنة ،د.ع.27سنة ،ف.س.72سنة ،م.ع.52سنة ، أ.م.26سنة ،ه.م.50سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفتي وادي النطرون  والنوبارية لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

الجريدة الورقية