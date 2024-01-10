مصرع وإصابة 11شخصًا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

شهدت البحيرة منذ قليل ، حادثا مأساويا أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وأصيب 8 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم ثلاثة سيارات ، بالطريق الصحراوي ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، وتم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفتي وادي النطرون والنوبارية لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة بالكيلو 72 الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، إتجاة الأسكندرية ،حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة 7راكب وأخري ملاكي .

أسفرت الواقعة عن مصرع 3أشخاص وهم كل من م.م.30سنة ،ي.م.45سنة ، خ.م.73سنة .

كما أسفر الحادث عن إصابة 8أشخاص وهم م.أ.15سنة ،س.ش.17سنة ،ر,ف,37سنة ،د.ع.27سنة ،ف.س.72سنة ،م.ع.52سنة ، أ.م.26سنة ،ه.م.50سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفتي وادي النطرون والنوبارية لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .