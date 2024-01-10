عاجل
الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الأمطار (فيديو) محلل فلسطيني: التنسيق متواصل مع مصر و الأردن (فيديو)
الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل في رعب من المثول أمام "العدل الدولية"

تقف إسرائيل أمام
تقف إسرائيل أمام المحكمة غدًا

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تعاملت مع مثولها أمام محكمة العدل الدولية برؤية أو مقاربة تبدو مختلفة عن محاولات سابقة حينما أحالت المحكمة الجنائية الدولية قضايا مشابهة، وكان أشهرها في نوفمبر 2021 في أحداث مشابهة لهذا، علما بأن إسرائيل من الدول الموقعة ضمنا على اتفاقية الإبادة الجماعية، وجزء منها مرتبط بطبيعة الحال بالالتزامات الإسرائيلية.

وأضاف "فهمي"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تريد أن تقول بأنها تتجاوب مع هذا الطرح بصرف النظر عما ستنتج من توجيه اتهامات مباشرة لها في هذا الإطار، وهناك حالة فزع وتخوف بالداخل الإسرائيلي، لأن جزءا منه مرتبط بما ستقدمه إسرائيل من أسانيد ودلائل، والمحكمة ستستمع إلى ما بعد عرض جنوب أفريقيا الأسباب والمبررات لرفع هذه الدعوى ثم سترد إسرائيل على الأسانيد المباشرة في هذا الإطار.

txt

الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية

txt

الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وأشار إلى أن هناك خطة دبلوماسية وقانونية من قبل إسرائيل بشأن هذه المحاكمة، فالخطة الدبلوماسية تحركت فيها إسرائيل خلال العشرة أيام الماضية، وجزء منها مرتبط بمحاولة تأكيد على أنها دولة ملتزمة وعضو في الأمم المتحدة، وأنها ليست دولة مارقة لقواعد القانون الدولي، وستقدم أدلة على أن ما تتعرض له، وفقا لمفهومها، بأنها مستهدفة من المنظمات الإرهابية، وبالتالي من حقها اتخاذ هذا الإجراء.

مواد متعلقة

خمس دول تدعم قضية الإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

الشرق للبحوث: جنوب إفريقيا ستتعرض لضغوط هائلة لدعواها ضد إسرائيل

جنوب إفريقيا.. الحكومة تعيد فتح التحقيق في التحقيق في وفيات الفصل العنصري

رئاسة جنوب إفريقيا: الرئيس رامافوسا ليس مريضا ولكن في المنزل

حشد فلسطينى لدعم جنوب إفريقيا فى دعواها ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

برلمان جنوب أفريقيا: مصر تقوم بدور فعّال في دعم الشعب الفلسطيني

جنوب إفريقيا تصف حميدتي بـ "الرئيس" ..مغردون ينتقدون

قائد الدعم السريع يلتقي رئيس جنوب إفريقيا لبحث سبل وقف الحرب بالسودان

الجريدة الورقية