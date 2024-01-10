مد مهلة تلقي طلبات شركات السياحة لتنظيم باقات الحج المميز

كشفت غرفة شركات السياحة، عن مد المهلة المحددة لتلقي طلبات الشركات في تنفيذ باقات الحج المميز، مطالبة الراغبين في تنفيذ ذلك من الشركات استكمال إجراءاتها حتى يتثنى إخطار وزارة السياحة والأثار.

أفادت الغرفة في منشور رقم 11 لسنة 2024 حصل "صدى البلد"، على نسخة منه أنه سيوافي شركات السياحة في وقت لاحق عن موعد نهاية المهلة المخصصة لتلقي طلبات الحج المميز.

باقات الحج المميز

وتقدم شركات السياحة المصرية فرصة سانحة ومتميزة لأداء فريضة الحج هذا العام . تلك الفرص متاحة لشركات السياحة فقط. ويتم تنفيذها من خلال باقات متميزة للغاية.

أشارت غرفة شركات السياحة ، إلى أهم ما يميز تلك الفرص التي تقدمها شركات السياحة أن المتقدم لها يضمن السفر للحج دون الحاجة لخوض قرعة وانتظار نتيجتها، كما أن الشركات تنفذ تلك الباقات من خلال برامج متنوعة وبأسعار تناسب مختلف الشرائح.

أكدت الغرفة ، أن البرامج لا تحتاج إلى أجراء قرعة كما سبق. لكنها في نفس الوقت يتم تنفيذها تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة وطبقا للضوابط التي وضعتها الوزارة للحج السياحي.

أوضحت الغرفة ، أن أهم ما تشمله تلك الضوابط ضرورة وجود عقد بين الحاج وشركة السياحة يتضمن كافة تفاصيل الرحلة والخدمات التي سوف يتم تقديمها للحجاج وكل ما يضمن حقوق الحاج ويضمن كذلك أدائه الفريضة بسهول ويسر وراحة، وكل هذا ينطبق على البرامج التي تنفذها شركات السياحة بالباقات المتميزة وبدون قرعة.

يأتي تنفيذ تلك البرامج في الوقت الذي أجرت كل الجهات المنفذة للحج قرعتها وحددت الحجاج المسافرين من خلالها وهناك أعداد كبيرة لم يصبها الدور في تلك القرعة الآن أصبحت الفرصة سانحة أمام هؤلاء وغيرهم من الراغبين في أداء الحج، عليهم فقط الإسراع بالتقدم إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية دون اللجوء إلى وسيط أو سمسار وفي حال اختيار شركة بعينها يمكن للمواطن الدخول الى موقع شركات العمرة والحج السياحي للتأكد من أن الشركة التي اختارها معتمدة من وزارة السياحة الموقع يضم كل شركات السياحة المصرح لها بتنظيم الحج السياحي هذا العام، ويعمل الموقع تحت الرقابة والإشراف الكامل من وزارة السياحة والآثار.