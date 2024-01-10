أتلتيكو مدريد يسجل التعادل في الريال ويعيد المباراة لنقطة البداية

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من إدراك هدف التعادل في شباك ريال مدريد بالمباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

جاء الهدف عن طريق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 37 بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية فشل حارس الريال في التصدي لها.

وجاء هدف التقدم لأتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب ماريو هيرموسو من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم تمكن الريال من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 20 من رأسية المدافع الألماني روديجر،

وفي الدقيقة 29 سجل الريال الهدف الثاني بقدم النجم فيرلاند ميندي من صناعة النجم داني كارفخال، لتصبح النتيجة 2-1 للفريق الملكي ويقلب المباراة بعدما كان متأخرًا بهدف في بداية اللقاء، قبل أن يعود الأتلتي ويتعادل من جديد.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيبا

الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجير – كارفاخال

الوسط: تشواميني – مودريتش – فالفيردي – بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس – رودريجو

بينما بدأ أتلتيكو مدريد لالمباراة بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، جوزيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، صامويل لينو

الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول نيجويز

الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان

المباراة منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي و رؤوف خليف.