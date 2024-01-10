التصريح بدفن جثمان شاب لقي حتفُه بجرعة مخدرات زائدة في كرداسة

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في وفاة شاب لقى حتفه إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة في كرداسة.

وأفادت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الشاب.

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه بجرعة مخدرات زائدة في كرداسة

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المؤبد لمسن بتهمة ضرب شخص حتى الموت بكرادسة

كما عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مسن بالسجن المؤبد لاتهامه بضرب شخص حتى الموت بكرادسة بمحافظة الجيزة .

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13045 لسنة 2020 جنايات مركز كرداسة، في يوم 2020/10/7 قتل المجني عليه "خالد. م. ا" عمدًا بغير سبق الإصرار أو الترصد بأن كالوا له عدة ضربات متتالية استقرت في أنحاء جسده ورأسه مستخدمين أسلحة بيضاء - تالية الوصف - محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم كرداسة، بلاغ يفيد بحدوث مشاجرة بمنطقة كرداسة ووجود حالة وفاة، وبالانتقال لمكان الواقعة تمكن الضبط علي المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.