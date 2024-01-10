استخدام تقنية التزييف العميق لتايلور سويفت في عملية احتيال

لا تقدم تايلور سويفت منتجات Le Creuset مجانًا في إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي - على الرغم من أن التزييف العميق لصوتها يريدك أن تصدق خلاف ذلك. ظهرت سلسلة من المنشورات مؤخرًا على TikTok وفي مكتبة إعلانات Meta تدعي أنها تعرض Swift وهي تقدم مجموعات أدوات طهي Le Creuset مجانًا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. تضمنت الإعلانات مقاطع حيث كانت Swift بالقرب من منتجات Le Creuset واستخدمت نسخة اصطناعية من صوتها. استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لجعل الصوت المستنسخ يخاطب معجبيها، "Swifties"، ويدلي بملاحظات صغيرة أخرى.

قادت هذه المنشورات الأطراف المهتمة إلى نسخ مزيفة من مواقع مثل The Food Network بمقالات وشهادات ملفقة حول Le Creuset. ثم طُلب من المتسوقين فقط تقديم مبلغ 9.96 دولارًا للشحن للحصول على منتجاتهم المجانية. ومن غير المستغرب عدم وصول أي أفران هولندية، وإضافة رسوم شهرية إضافية إلى بطاقات العملاء. أكد Le Creuset عدم حدوث مثل هذه الهبة.

ليست سويفت هي الشخصية المشهورة الوحيدة التي وجدت مؤخرًا أن أصواتها تم اختيارها باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنها ليست حتى الوحيدة المستخدمة في عملية الاحتيال، حيث تم محاكاة مصممة الديكور الداخلي جوانا جاينز في إعلانات من حسابات تم التحقق منها أو تلك التي تم تصنيفها على أنها منشورات دعائية. في أبريل 2023، حذر Better Business Bureau المستهلكين من الجودة العالية للإعلانات التي تعرض نسخًا مصنعة من المشاهير بواسطة الذكاء الاصطناعي. منذ ذلك الحين، استخدم المحتالون تقنية التزييف العميق لإقناع المستهلكين بأن Luke Combs كان يبيع علكات إنقاص الوزن، وكان توم هانكس يروج لخطط طب الأسنان، وكان غايل كينج يبيع منتجات أخرى لإنقاص الوزن، على سبيل المثال لا الحصر.

لا يوجد سوى القليل من التنظيم لمراقبة التزييف العميق أو معاقبة الأشخاص الذين يقومون بإنشائه. يقع جزء كبير من المسؤولية حاليًا على عاتق المنصات، حيث يضع موقع YouTube، على سبيل المثال، خطوات جديدة للإبلاغ عن التزييف العميق. وفي الوقت نفسه، تعمل مع موسيقيين مختارين لإعارة أصواتهم وخلق اهتمام أكبر بالإصدارات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي لأشخاص حقيقيين.

في العام الماضي، تم تقديم مشروعي قانون إلى الكونجرس لمعالجة التزييف العميق: قانون منع التزييف وقانون محاسبة التزييف العميق. ومع ذلك، فإن مصير كلا التشريعين غير مؤكد. في الوقت الحالي، لا يوجد سوى ولايات مختارة، مثل كاليفورنيا وفلوريدا، لديها أي تنظيمات للذكاء الاصطناعي.