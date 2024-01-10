المؤبد لمسن ضرب شخصا حتى الموت بكرادسة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مسن بالسجن المؤبد لاتهامه بضرب شخص حتى الموت بكرادسة بمحافظة الجيزة .

المؤبد لمسن بتهمة ضرب شخص حتى الموت بكرادسة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13045 لسنة 2020 جنايات مركز كرداسة، في يوم 2020/10/7 قتل المجني عليه "خالد. م. ا" عمدًا بغير سبق الإصرار أو الترصد بأن كالوا له عدة ضربات متتالية استقرت في أنحاء جسده ورأسه مستخدمين أسلحة بيضاء - تالية الوصف - محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم كرداسة، بلاغ يفيد بحدوث مشاجرة بمنطقة كرداسة ووجود حالة وفاة، وبالانتقال لمكان الواقعة تمكن الضبط علي المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

الكاميرات رصدت .. لغز العثور على جثة جواهرجي داخل مصرف في أبو النمرس

كما كشف التحقيقات في واقعة العثور على جثة جواهرجي في مصرف بمدينة أبو النمرس، بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة، لغز الواقعة حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأفاد تقرير تفريغ كاميرات المراقبة رصد خط سير الجواهرجي مستقلا دراجته النارية، ثم انحرف إطارها عن الطريق الأسفلتي، وسقوطه في المياه ثم غرقه عقب فشله في الخروج مرة أخرى.

وأكدت التحقيقات، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث بعدما تم العثور على حقيبة الجواهرجي التي تحتوي على مبلغ مالي، وكمية من المصوغات الذهبية اعتاد أن يحملها بحوزته أثناء عودته من محله.

كما أضافت التحقيقات، أن تأخر الجواهرجي في العودة لمنزله على غير عادته دفع أسرته إلى الإبلاغ عن تغيبه، وعندما تم العثور على جثته طافيا على المياه تم إبلاغهم بمواصفاته ليذهبوا لمشرحة المستشفى، وتعرفوا على جثمانه.

العثور على جثة داخل مصرف في أبو النمرس

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص في أبو النمرس داخل مصرف مياه وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وبالانتقال والفحص تبين الجثة لشخص في العقد الرابع في العمر مبلغ باختفائه منذ أيام في مجرى مائي بنطاق دائرة قسم أبو النمرس.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة فيما يقوم رجال المباحث بجمع المعلومات وإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.