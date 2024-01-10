عاجل
الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الأمطار (فيديو) محلل فلسطيني: التنسيق متواصل مع مصر و الأردن (فيديو)
الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

«طوبة».. شهر الزراعة والنماء عند المصريين القدماء

المصريين القدماء
المصريين القدماء

يشتهر شهر يناير بشدة برودته وله استعدادات خاصة سواء في الحياة عامة أو فيما يتعلق بالزراعة لتفادي انخفاض درجات الحرارة والبرد القارس خلاله وكان يسميه المصريين القدماء بشهر “طوبة” ، والذي يبدأ من 8 أو 9 يناير.
 

txt

استمرار حملة "سكن ودفا" لحماية المستحقين من برد الشتاء

txt

الأرصاد تكشف موعد ذروة الشتاء.. تحذيرات من التقلبات الجوية

 

وقال الدكتور علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن شهر طوبة يعرف بشهر النماء والخصوبة ففيه يزداد الخير وتزهر الحقول، وفق التوقيت الميلادي يشتهر بشدة البرودة لانخفاض درجات الحرارة خلاله، لافتا إلى أنه يبدأ من 8 أو 9 يناير، معلقا: كلمة طوبيا تعني غسيلا أو تطهيرا وهي الكلمة المشتقة منها اسم الشهر أو يناير، وكان المصريون القدماء يقصدون تسميته بهذا الاسم، وشهر طوبة هو شهر الخصوبة والنماء موضحا أن شهر طوبة الحالي يوافق 1740 منذ حساب الشهر في عهد الفراعنة ويزامن يناير 2024 ميلاديا.

وأشار فهيم، في تصريحات صحفية، أن شهر طوبة اشتهر في عهد الفراعنة بأنه توقيت نمو الطبيعة لأسباب مناخية، أبرزها كثرة هطول المطر وتخصيب الأرض، لذا عرف شهر يناير عند المصري القديم بأنه أول شهر في موسم النمو، وتكسو الزراعات والنباتات الأراضي الزراعية وتزدهر الحقول وتكثر الخضروات والفاكهة والنباتات.

وقال: "إن أجواء شهر طوبة شديدة البرودة مميزة لبعض الزراعات، إذ إن أجوائه تمنح البرودة لبعض الأشجار المتساقطة والزيتون، مشيرا إلى أنها أجواء جيدة لتفريع القمح ومثالية للتزهير، كما يعد جيدا للعقد للبسلة والفول، مؤكدا على كونها أجواء جيدة للتحجيم الطبيعي في البطاطس الشتوي والبنجر والبصل والثوم المبكر، كما أنها أجواء إيجابية للتلوين والتحجيم الطبيعي للموالح".

مواد متعلقة

3 وجهات عربية محتملة ترسم ملامح مستقبل حكيم زياش في الشتاء

فوائد العسل في الشتاء

فوائد الرمان المذهلة لجسمك| لن تتخلى عنه في الشتاء

برد الشتاء القارس يهدد الصحة النفسية للمسنين

شجرة الكريسماس.. من رمز الشتاء إلى الميلاد

قسوة الشتاء في غزة.. كيف يتعامل الأهالي مع هذا البرد الشديد
الجريدة الورقية