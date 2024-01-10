الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يسجل التعادل في أتلتيكو برأسية روديجر

روديجر
روديجر

سجل ريال مدريد هدف التعادل في شباك أتلتيكو مدريد بالمباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودي في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 20 من رأسية المدافع الألماني روديجر، بينما جاء هدف التقدم لأتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب ماريو هيرموسو من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

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أتلتيكو مدريد يتقدم على الريال بهدف مبكر ويشعل الديربي

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بيلينجهام يتدخل لإقناع هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيبا

الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجير – كارفاخال

الوسط: تشواميني – مودريتش – فالفيردي – بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس – رودريجو

بينما بدأ أتلتيكو مدريد لالمباراة بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، جوزيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، صامويل لينو

الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول نيجويز

الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان

المباراة منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي و رؤوف خليف.

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