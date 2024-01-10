الكاميرات رصدت الواقعة.. لغز العثور على جثمان جواهرجي في مصرف بأبو النمرس

كشف التحقيقات في واقعة العثور على جثمان جواهرجي في مصرف بمدينة أبو النمرس، اللغز، بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

الكاميرات رصدت .. لغز العثور على جثة جواهرجي داخل مصرف في أبو النمرس

وأفاد تقرير تفريغ كاميرات المراقبة رصد خط سير الجواهرجي مستقلا دراجته النارية، ثم انحرف إطارها عن الطريق الأسفلتي، وسقوطه في المياه ثم غرقه عقب فشله في الخروج مرة أخرى.

وأكدت التحقيقات، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث بعدما تم العثور على حقيبة الجواهرجي التي تحتوي على مبلغ مالي، وكمية من المصوغات الذهبية اعتاد أن يحملها بحوزته أثناء عودته من محله.

كما أضافت التحقيقات، أن تأخر الجواهرجي في العودة لمنزله على غير عادته دفع أسرته إلى الإبلاغ عن تغيبه، وعندما تم العثور على جثته طافيا على المياه تم إبلاغهم بمواصفاته ليذهبوا لمشرحة المستشفى، وتعرفوا على جثمانه.

العثور على جثة داخل مصرف في أبو النمرس

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص في أبو النمرس داخل مصرف مياه وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وبالانتقال والفحص تبين الجثة لشخص في العقد الرابع في العمر مبلغ باختفائه منذ أيام في مجرى مائي بنطاق دائرة قسم أبو النمرس.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة فيما يقوم رجال المباحث بجمع المعلومات وإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.