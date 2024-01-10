Humane تسرح الموظفين قبل شحن Ai Pin

قامت شركة Humane AI الناشئة للأجهزة القابلة للارتداء بتسريح أربعة بالمائة من موظفيها قبل أن تبدأ في شحن Ai Pin، حسبما أفاد موقع The Verge. وبحسب ما ورد أبلغت القيادة الموظفين أنه سيتم تخفيض الميزانيات في عام 2024، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. تم تنفيذ التخفيضات في وقت سابق من هذا الأسبوع وتؤثر على حوالي 10 أشخاص.

على موقع LinkedIn، وصف الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك بيثاني بونجيورنو التخفيضات بأنها "جزء من تحديث أوسع لهيكلنا التنظيمي مع تطور شركتنا بهدف هذه المرحلة التالية من النمو". وأضافت أن CTO Patrick Gates سينتقل إلى دور مستشار، وأن شركة Humane AI قامت بترقية رؤساء جدد للأجهزة والبرمجيات وغيرها كجزء من عملية إعادة التنظيم. قال بونجيورنو لموقع The Verge إن التخفيضات "لم يتم الإعلان عنها على أنها تسريح للعمال"، على الرغم من أن المصادر أخبرت ذلك المنفذ أنها كانت كذلك، شفهيًا وكتابيًا.

تأسست شركة Humane على يد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة Apple Bongiorno وزوجها عمران شودري. منتجها الأساسي هو "Ai Pin" الذي يعمل كنوع من مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكن ارتداؤه. وكشفت الشركة لأول مرة عن الجهاز في معرض أزياء في باريس، وأعلنت الشهر الماضي أنها ستبدأ الشحن في مارس مقابل 699 دولارًا.

يتلقى الدبوس الأوامر الصوتية من المستخدم ويرسل المعلومات ذات الصلة إلى يد المستخدم عبر جهاز عرض مدمج. ويمكنه أيضًا إجراء التعرف البصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الكاميرا. إنه مدعوم بمعالج Snapdragon رباعي النواة مع محرك Qualcomm AI مخصص باستخدام برنامج Cosmos OS. قال المؤسسون إنه "يفهم بسرعة ما تحتاجه، ويوصلك بتجربة أو خدمة الذكاء الاصطناعي المناسبة على الفور."

لم تتم مراجعة Ai Pin بدقة بعد (بخلاف بعض الاختبارات القصيرة)، لكن الشركة أظهرت كيفية عمله في مقطع فيديو تم إصداره الشهر الماضي. أظهر المؤسسون كيف يمكنك منحه أوامر محددة مثل "تشغيل الموسيقى التي كتبها برنس، ولكن لا يؤديها برنس". يمكن للجهاز بعد ذلك عرض المعلومات الموجودة على يدك عبر جهاز العرض والتحكم في تشغيل الموسيقى والمزيد عن طريق إمالة يدك أو إغلاقها.

ويمكنه أيضًا الإجابة على الأسئلة من خلال البحث في الويب وإرسال رسائل تحتوي على معدلات مثل "أضف المزيد من الإثارة". يمكنك استخدامه لمراقبة صحتك وتغذيتك، ويوفر تطبيق Humane مركزًا مركزيًا للصور وما إلى ذلك، إلى جانب الملحقات مثل المشابك وحافظات البطاريات والمزيد. ومع ذلك، يبقى أن نرى مدى جودة أدائها لمهام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.