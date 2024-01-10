الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

راحة 48 ساعة للاعبي الزمالك بعد الفوز على عثماثون طنطا ودياً

معتمد جمال المدير
معتمد جمال المدير الفني للزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

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معتمد جمال: تجربه عثماثون طمأنينة على تحسن الأداء الهجومي للاعبى الزمالك

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.

وكان الزمالك حقق الفوز على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، حملت توقيع كل من، عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

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